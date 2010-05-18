У Тернополі планують підвищити тарифи на проїзд
Перевізники Тернополя ініціюють підвищення тарифів.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Тернопільського міського управління транспорту та зв’язку Степан ФРОНЦ, зокрема, підприємці, які здійснюють перевезення автобусами, уже подали в управління свої розрахунки, якими доводять необхідність підняти тариф із 1,5 грн. до 1,75 грн.
«Зараз ми вивчаємо подані ними розрахунки. 35-40% витрат перевізників – це пальне, а воно з часу останнього перегляду тарифів подорожчало. Окрім цього, зросла мінімальна зарплата, подорожчали й запчастини, відповідно, зросла собівартість перевезень», – каже С. ФРОНЦ.
Разом з тим, зазначив він, згідно з новими нормами, окрім вивчення розрахунків перевізників, їх обговорення та винесення питання зміни тарифів на засідання виконкому, тепер це питання слід узгодити ще з Міністерством економіки, а у випадку із підняттям тарифів за проїзд у тролейбусах – ще й і з Міністерством житлово-комунального господарства.
«Зрозуміло, там теж вивчатимуть усі папери, на це потрібен буде час, тож тарифи вдасться змінити не раніше, як за місяць», – прогнозує С.ФРОНЦ.
Він додав, що буде піднято ціни на проїзд і у тролейбусах, оскільки в першому кварталі собівартість перевезення одного пасажира для КП «Тернопільелектротранс» склала 1,27 грн., тоді як вартість проїзду становить 1 грн. «Підприємство працює у збиток. Оскільки не було можливості компенсувати ці 27 коп. з міського бюджету, стоятиме питання про підняття тарифів до 1,25 грн.», – пояснив С.ФРОНЦ.
Як повідомляв УНІАН, востаннє тариф на проїзд у маршрутних автобусах Тернополя змінювали у жовтні 2008 року, коли він зріс з 1,25 до 1,5 грн. У тролейбусах тарифи востаннє переглядали у червні 2009 року, тоді вартість проїзду підняли з 85 коп. до 1 грн.