Депутати підвищили акциз на сигарети, алкоголь і бензин

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 246 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

“За” голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 – з БЮТ, 9 – з НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект був ухвалений парламентом у першому читанні 11 травня.

Згідно з законопроектом, ставка акцизів на паливо досягне 172-200 євро за тонну. Акциз на натуральні виноградні вина планують підвищити з 1 копійки за літр до 10 копійок; кріплені марочні вина – з 0,5 грн. за літр до 2,5 грн.; ігристі вина і вермути – з 2,5 грн. за літр до 2,9 грн. за літр. При розрахунку збору з кріплених вин і вин з додаванням спирту змінюється не лише ставка – з 0,5 грн. до 39,4 грн., - але і механізм: акциз треба буде платити не з 1 літру вина, а з 1 літру 100-відсоткового спирту.

Щодо сигарет, то до 1 червня запропоновано підняти адвалорну ставку акцизу на сигарети з фільтром з 69 грн. до 80 грн. за тисячу штук, а податкове зобов`язання за власну назву сигарет – на 20 грн. – до 135 грн. за тисячу штук. Вже з 1 липня ставки зростуть до 90 грн. і 150 грн. відповідно.