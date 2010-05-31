«Таджик Ейр» почала виконувати польоти між Києвом і Душанбе

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у четвер, 27 травня, прийняв перший регулярний рейс авіакомпанії «Таджик Ейр» із міста Душанбе.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, це перший за час незалежності України регулярний рейс, який з`єднав столиці України й Таджикистану.

Рейс Душанбе - Київ («Бориспіль») виконуватиметься раз на тиждень на лайнері Боїнг 737-500 авіакомпанії «Таджик Ейр».

Нагадаємо, Угоду про повітряне сполучення між Україною й Таджикистаном було ратифіковано минулого року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Таджик Ейр» - національний авіаперевізник Республіки Таджикистан. Державне унітарне авіаційне підприємство «Таджик Ейр» спеціалізується на авіаперевезеннях пасажирів, багажу та вантажу, а також виконує технічне обслуговування й ремонт авіаційної техніки.

В авіакомпанії «Таджик Ейр» експлуатуються повітряні судна Ту-154М, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-28, «Boeing -757-200», «Boeing -737-200», «Boeing- 737-300/400/500/700», а також вертольоти Мі-8 МТВ і Мі-172, Мі-8Т.