У Криму кількість вакансій збільшилася на 35%

За повідомленнями підприємств, установ і організацій АРК, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж квітня 2010 р., порівняно з березнем, збільшилася на 35% і на 1 травня 2010 р. становила 4760 одиниць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

При цьому, порівняно з 1 травня 2009 р., кількість вільних робочих місць і вакантних посад у Криму зменшилася на 3,7%.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце становить три людини. За категоріями робочих місць цей показник найвищий у працівників, які не мають професії - 6 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, кількість вільних робочих місць і вакантних посад впродовж березня 2010 р., порівняно з лютим, збільшилася на 28,5% і на 1 квітня 2010 р. становила 3526 одиниць.