У Полтаві та Кременчуці підвищать тарифи на послуги для населення

Комунальні підприємства «Полтававодоканал» і «Кременчукводоканал» мають намір підвищити тарифи на послуги для населення на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявили керівники підприємств.

«Зараз покриття собівартості витрат КП «Полтававодоканал» тарифами становить лише 52%. Якщо у КП «Кременчукводоканал» тарифи покривають на 80% витрати, то у «Полтававодоканалу» фінансова ситуація ще складніша. Підвищення мінімальної зарплати й подорожчання електроенергії, труб, насосів ускладнює ситуацію», - сказав гендиректор «Полтававодоканалу» Валерій ЧЕНЧЕВИЙ.

Директор «Кременчукводоканалу» Валерій МЕДВЕДОВСЬКИЙ заявив, що в разі підвищення тарифів вартість водопостачання становитиме 2,82 грн. за куб проти 2,18 грн., водовідведення - 2,77 грн. за куб проти 2,12 грн.

«Ми вже подали ці тарифи на узгодження Полтавського облуправління з цін. Очікуємо, що висновки будуть готові вже на початку літа», - сказав В.МЕДВЕДОВСЬКИЙ.