У Сімферополі відкриють туристично-інформаційний центр

2 червня в Сімферополі на залізничному вокзалі відкриється туристично-інформаційний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі мерії Сімферополя, захід приурочений до святкування Дня міста і початку курортного сезону в автономії.

"Головною метою центру є створення комфортного інформаційного середовища для сімферопольців, гостей міста і Криму, а також просування туристичного продукту Сімферополя", - йдеться в прес-релізі.

У перелік послуг центру входитиме надання інформації про діяльність туристичних підприємств, готелів та інших об`єктів туристичної інфраструктури міста, про визначні пам`ятки міста та екскурсійні маршрути, а також реалізація поліграфічної і сувенірної продукції.