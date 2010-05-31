На Кіровоградщині заборгованість із зарплати зросла на 18%

З початку року заборгованість із виплати заробітної плати у Кіровоградській області збільшилась на 18,2% і на 1 травня становила 61,8 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Сума боргу на економічно активних підприємствах становить 43 млн. грн., на підприємствах-банкрутах – 16,7 млн. грн., на економічно неактивних підприємствах – 1,9 млн. грн.

У розрізі галузей найбільша сума боргу припадає на промисловість – 41,2 млн. грн. (збільшення порівняно з 1 січня 2010 року на 12,4%), торгівлю – 5,1 млн. грн. (збільшення на 10%), будівництво – 3,2 млн. грн. (збільшення на 8%), транспорт і зв’язок – 2,2 млн. грн. (збільшення на 66,3%), сільське господарство – 1,4 тис. грн. (зменшення на 6,9%). Заборгованість у сферах надання комунальних та індивідуальних послуг, а також культури і спорту становить 5,7 млн. грн. (збільшення в 3,3 рази).