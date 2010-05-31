На Прикарпатті проходить акція «Скажи курінню: Прощавай!»

В Івано-Франківську та районних центрах області сьогодні з нагоди Всесвітнього дня без тютюну проходить інформаційно-просвітницька акція «Скажи курінню: «Прощавай!».

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Мета акції – привернути увагу громадськості до здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. До участі в акції залучено психологів, юристів, соціальних педагогів, волонтерів. На світодіодному екрані Вічевого майдану Івано-Франківська впродовж акції транслюватимуть короткометражний документальний фільм та відеоролики про шкідливість тютюнокуріння і переваги здорового способу життя.

Під час акції волонтери розповсюджують листівки, буклети соціального спрямування серед населення. З метою профілактики шкідливих звичок волонтери обмінюють цигарки на цукерки.

Окрім того, партнери центрів соціальних служб проведуть конкурси миттєвого малюнку на асфальті, до яких будуть залучені діти, присутні на акції.

Під час заходу представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і залучені спеціалісти надаватимуть безкоштовно психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, інформаційні послуги.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, вибіркове опитування свідчать, що курить у середньому кожен п’ятий прикарпатець, починаючи від 12 років (в Україні - кожен четвертий). При цьому якщо порівнювати з даними аналогічного опитування 2000 року, то кількість курців зросла на 19%. Серед них найбільше (42%) тих, хто викурює в середньому за добу 16-20 цигарок, майже третина - від 6 до 10 цигарок, кожен восьмий респондент - від цигарки до п’яти. Понад 20 цигарок викурюють за добу 7% опитаних.