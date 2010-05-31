Сьогодні у Львові стартує акція «Зміни цигарку на ключку». Організатор - Львівська обласна федерація флорболу - популяризує здоровий спосіб життя через заняття новим ігровим видом спорту - флорболом (хокей в залі), а також стимулює молодь до відмови від тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв. Захід відбувається за підтримки Управління сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради, повідомляє прес-служба ЛМР.

За повідомленням, перша частина акції розпочнеться в Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, о 13:00, на площі перед університетом І. Франка, а наступного дня, в Міжнародний день захисту дітей, о 12:00 на пр. Свободи (перед пам’ятником Т.Шевченка), розпочнеться друга частина.

У рамках заходу будуть функціонувати 2 майданчики: «Призовий» і «Ігровий». На майданчику №1, бажаючі, відмовившись та власноруч розламавши певну кількість цигарок, мають можливість виграти приз. На ньому розташують флорбольні ворота, на яких замість воротаря натягнуть банер з вирізаними отворами різного діаметру. Учасник ключкою та м’ячем з визначеної відстані здійснює кидки по воротах, а за влучання у відповідні отвори йому нарахують певні бали. Якщо учаснику вдається набрати зазначену кількість балів – він отримує приз від організаторів.

А ось на майданчику № 2 охочі можуть пограти у вуличний варіант флорболу (команди 3х3 без воротарів). Тривалість матчу – 5 хв. Команда учасників, яка виграє 3 матчі поспіль також отримає заохочувальний приз.