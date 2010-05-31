«Пивоварня Зіберта» відкрила власну сторінку

«Пивоварня Зіберта» відкрила свою сторінку в інтернеті. У травні веб-сайт пивоварні став доступним для користувачів за адресою www.zibert.ua, повідомила УНІАН прес-служба компанії “Оболонь”.

Зазначають, що пивоварний завод на Київщині з понад столітньою історією постійно модернізує свої виробничі потужності та встановлює найсучасніше обладнання. Проте є те, що залишається незмінним: класичні німецькі технології пивоваріння. Для того, щоб ближче познайомити споживачів із історією та сьогоденням броварні, створено сайт, названий на честь засновника підприємства та однойменної торгової марки, яка є основним брендом пивоварні.

Подорожуючи сторінками сайта, кожен може дізнатися багато цікавої інформації про справжні німецькі технології виробництва, переглянути фото та відео заводу, поринути в захоплюючу атмосферу пивоварного мистецтва. Особливу увагу приділено пиву «Zibert», яке впевнено завойовує український ринок. Прихильники цієї торгової марки можуть ознайомитися із повним асортиментом пива та особливістю смаку кожного сорту. Сайт значно спрощує пошук необхідної інформації про пивоварню та її продукцію, а також надає вичерпні відповіді на актуальні питання споживачів.

У дизайні сайта «Пивоварні Зіберта» максимально переданий дух класичного німецького пивоваріння, за законами якого вариться пиво «Zibert». У структурі сайта переважає простота та лаконічність, які дозволяють органічно поєднати історію пивоварні із технологічними інноваціями

«Веб-сторінка «Пивоварні Зіберта» дає можливість нашим споживачам переконатися у найвищому рівні виробничих процесів на підприємстві. Перш за все, новий сайт пивоварні має не тільки інформативний характер, а й надає можливість «працювати» зі споживачами завдяки зворотному зв’язку. Ми цінуємо думку наших споживачів та партнерів, тому сподіваємося, що сайт «Пивоварні Зіберта» надасть можливість вчасно реагувати на запити кожного з них», - додав бренд-менеджер ТМ «Zibert» Вікторія ВЛАЗНЄВА.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.