На Буковині виявили контрабандний канал постачання риби

У Чернівецькій області спецпідрозділом СБУ ліквідовано контрабандний канал переміщення на митну територію України великих партій рибопродуктів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центр УСБУ в Чернівецькій області.

Зокрема, на території митного пункту «Чернівці» Чернівецької обласної митниці було затримано вантажний автомобіль, у якому під час поглибленого митного огляду виявлено контрабандні рибопродукти, які були ввезені в Україну з Польщі на підставі зовнішньоекономічного контракту, укладеного одним із місцевих приватних підприємств з польською промисловою компанією.

Під час оформлення імпорту митному органу були надані товарно-супровідні документи, які містили недостовірні дані щодо найменування та вартості продукції. Крім цього, імпортовані товари були задекларовані за невірним кодом Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Застосування цієї так званої «сірої» схеми розмитнення продукції іноземного виробництва дало змогу підприємству-імпортеру у чотири рази незаконно знизити розмір обов`язкових платежів.

Встановлено, що таким чином на митну територію України контрабандним шляхом було переміщено партію рибопродуктів на суму близько 1 млн. грн.

До керівника підприємства-імпортера слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває слідство.