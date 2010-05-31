На Черкащині виробництво постільної білизни зросло в 5 разів

Підприємства Черкаської області в січні-квітні 2010 року збільшили виробництво постільної білизни в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 4,6 разів – до 22 тис. шт.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Виробництво пальт, півпальт, плащів, накидок, курток теплих зменшилося на 38,6%, до 6,2 тис. шт., костюмів жіночих збільшилося на 54,3%, до 28,7 тис. шт., штанів і бриджів жіночих зросло на 13%, до 16,5 тис. шт. Виробництво спідниць збільшилося на 38,2%, до 7,6 тис. шт. Виробництво взуття збільшилося на 40,9%, до 12,4 тис. пар.