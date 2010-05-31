Молодь виступає проти введення "комендантської години"

Завтра у Києві біля приміщення Київської міської державної адміністрації активісти кампанії "Свобода замість страху" проведуть акцію, присвячену Міжнародному дню захисту дітей, проти введення “комендантської години” для неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проводитиметься з метою звернути увагу громадськості на "лицемірство влади в справі "захисту дітей".

"Цього дня політики і чиновники різних мастей твердять, як вони люблять і захищають дітей та підлітків. Разом з тим, в нашому суспільстві неповнолітні піддаються дискримінації за віковою ознакою. Одним з яскравих прикладів є введена в ряді міст і запланована до введення в Києві “комендантська година", - заявляють організатори акції.

На їхню думку, такі рішення місцевих рад свідчать про "авторитарні тенденції до створення жорстко контрольованої держави".

"Вводячи цю норму, МВС додає рядовим патрульним та їх начальству ще одну додаткову “кормушку” у вигляді поборів з неповнолітніх. Адже цілком зрозуміло, що після вступу цієї норми в дію мало хто припинить залишатися на вулиці після 22.00 і автоматично потрапляє в розряд злочинців, котрих необхідно карати", - заявляють активісти кампанії "Свобода проти страху".

"Таке нововведення є повним маразмом і демонструє тоталітарну психологію тих політиків, чиновників та депутатів, котрі проголосували за введення комендантської години у своїх містах. Це наступ авторитарної та ієрархічної системи, і йому ми маємо поставити заслон", - переконані громадські активісти.

Акція біля КМДА розпочнеться о 16.00.

Організатори повідомляють, що аналогічні акції завтра пройдуть також у Харкові, Сімферополі та Житомирі.