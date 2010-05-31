Україна є другою у світі за кількістю курців

Думки експертів щод методів викорінення тютюнопаління не збігаються.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на прес-конференції у Києві доктор медичних наук Юлія ДАВИДОВА з цього приводу сказала: «Не треба звинувачувати державу щодо начебто її неучасті у вирішення проблеми тютюнопаління. Насамперед, запитайте себе, що ви самі зробили для того, щоб не палити».

У свою чергу, голова правління організації «Здоров’я жінки і планування сім’ї» Галина МАЙСТРУК зазначила, що держава повинна заборонити куріння у громадських місцях, насамперед, за допомогою жорсткої системи штрафів.

Крім того, на її думку, держава має, як свого часу в СРСР, розробити спеціальні підходи для залучення молоді до спорту, зробивши заняття доступнішими.

Продовжуючи тему, експерт наголосила, що куріння однієї людини є не лише її хворобою, але й хворобою всієї родини. При цьому Г.МАЙСТРУК припустила, що приблизно через п’ять років, якщо ситуація з тютюнопалінням в Україні кардинально не зміниться, ми будемо мати однакову кількість як чоловіків, так і жінок, які палять.

Водночас, учасники прес-конференції навели офіційні статистичні дані, що Україна є другою у світі країною після Греції за кількістю курців. Зокрема, за даними Держкомстату України, кількість тих, хто палить, постійно зростає, починаючи з дітей віком від 12 років. За кількістю неповнолітніх курців в Україні лідирує Донеччина, де палить 27,5% дітей віком від 12 до 18 років. Причому половина з них викурює за добу від 16 до 20 цигарок. Крім того, впродовж останніх п’яти років кількість жінок, які курять, зросла утричі.