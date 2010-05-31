Інтернетом користуються 32% українців

За даними компанії InMind, 32% (або 12,6 млн) українців віком від 15 років користуються інтернетом раз на місяць і частіше. 3,2 млн з них живуть у 6 найбільших містах країни, 4,8 млн - в інших містах з населенням понад 50 тис. жителів, 4,6 млн - у містах та селах із населенням менше 50 тис. осіб.

Такі дані було презентовано під час конференції «Нові медіа - нові можливості», організованої Незалежною асоціацією телерадіомовників (НАМ) та компанією Media marketing mom.

21% інтернет-користувачів, або 8,2 млн. осіб користуються всесвітньою мережею щоденно або майже щоденно. Найбільшу частку аудиторії (59%) складають молоді особи 15-29 років. Людей віком від 60 років серед інтернет-користувачів лише 3%.

Найпопулярніший спосіб доступу - підключення на домашній комп`ютер або ноутбук. Цікаво, що, за словами керівника проекту Opinion компанії InMind Івана Дубінського, близько половини жителів сіл користуються інтернетом за допомогою мобільного телефону.

Свої дані щодо кількості та профілю аудиторії також представила компанія «TNS в Україні». За даними її дослідження, користувачами інтернету у першому кварталі 2010 року були 38% українців віком 12-65 років, що проживають у великих містах (саме через різну генеральну сукупність цифри дослідників відрізняються). Регулярними (такими, що користуються всесвітньою мережею 2-3 рази на тиждень) користувачами є 32%, а такими, що не уявляють своє життя без інтернету, - 21%.

Найактивнішими користувачами є жителі Києва, північних та південних (курортних) регіонів. Найпасивнішими - жителі Донбасу. На думку представниці TNS Алевтини Бондаренко, причиною цієї сталої різниці є той факт, що Схід - це пролетарський край, тоді як у Києві, на півдні та півночі представників середнього класу більше.

Телекритика