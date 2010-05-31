У Тернополі відновили діяльність аеропорту

У Тернополі після багаторічного простою відновлено діяльність аеропорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної державної адміністрації, сьогодні о 07.00 відбувся перший авіарейс «Тернопіль - Київ». Вартість квитків на нього становить 600 грн. Здійснюються перевезення літаком Ан-24 авіакомпанії «Мотор-Січ».

Учора ж під час урочистостей в аеропорту та шоу-парашутистів з нагоди прильоту літака, який сьогодні уже вирушив у рейс, голова облдержадміністрації Ярослав СУХИЙ наголосив, що відновлення авіарейсів було одним із першочергових завдань, які він ставив перед собою.

«Ні про яку інвестиційну привабливість Тернополя і Тернопільського краю без регулярних авіарейсів не може йти мова. Сьогодні ми бачимо практичне втілення принципу «Схід і Захід разом» – авіакомпанія із Запоріжжя прийшла сюди і буде працювати в Тернополі. У планах, крім рейсу до столиці, є ще й рейси до Сімферополя та Неаполя», - повідомив Я.СУХИЙ.

Директор авіакомпанії ВАТ «Мотор Січ» Геннадій МАСЛОВ у свою чергу зазначив, що рейс для перевізника окупиться, якщо буде майже повна наповнюваність салону. Польоти з Тернополя до Києва та з Києва до Тернополя здійснюватимуться наразі щопонеділка та щоп’ятниці. З Києва літак вилітає о 19.00 з аеропорту “Жуляни”.