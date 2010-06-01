Житлокомунінспекція Криму працює незадовільно

Прокуратура Криму заявляє про незадовільну роботу контролерів житлово-комунальної інспекції автономії з виявлення порушень в комунальній сфері регіону і вимагає привести їх діяльність у відповідність із законом.

«За минулий рік інспекція взяла участь лише в одній плановій перевірці й відреагувала на три десятки звернень споживачів житлово-комунальних послуг», - йдеться в прес-релізі прокуратури, текст якого передано УНІАН.

Наглядове відомство вимагає притягнути до відповідальності посадовців інспекції в Криму. «Інспектори заслужили стягнень через відсутність системної і планової роботи з виявлення і усунення порушень», - відзначає прес-служба.

Прокуратура стурбована якістю контролю за підготовкою теплових господарств до опалювального сезону. «У ряді регіонів перевірки не проводилися взагалі, а якщо проводилися, то лише для того, щоб зафіксувати благополуччя. А в цей час люди жили в неопалюваних будинках, як це було, наприклад, у Саках і Білогірському районі», - заявляє наглядове відомство.