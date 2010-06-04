На Кіровоградщині рівень злочинності зріс на 40%

У січні-квітні 2010 року у Кіровоградській області рівень злочинності за всіма напрямками збільшився на 40% (по Україні – на 32%) порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Кіровоградської області Сергій МІРОНОВ.

За його словами, всього за вказаний період в області зареєстровано 3,6 тис. злочинів. «Це пов’язано зі змінами у законодавстві: зменшилась до 70 грн. сума кримінальної відповідальності за крадіжки. Уже цього року кількість таких злочинів на Кіровоградщині збільшилась на 1,5 тис.», - зауважив С.МІРОНОВ.

Також він відзначив зростання на 20% кількості виявлених економічних злочинів. «Це при тому, що прокуратура відмовилась від практики враховувати в економічній статистиці дрібні правопорушення, такі як випадки самогоноваріння, фальшиві дрібні купюри або незначні об’єми збуту металу. Всі факти зловживань - зі збитками у 100 тис. грн. та більше», - наголосив С.МІРОНОВ.

За його словами, в області викрито 5 злочинних груп, які діяли у сфері економіки, 8 фактів хабарництва.

С. МІРОНОВ також відзначив, що прокуратура області посилено працює над виявленням фактів укриття правоохоронцями карних проявів. «Працівники міліції у цьому питанні еволюціонують, наприклад, кваліфікують злочини за іншою статтею Кримінального кодексу, що передбачає меншу відповідальність і легше покарання», - наголосив С.МІРОНОВ. За його словами, з початку року прокуратура області виявила більше 100 таких фактів.