На Дніпропетровщині забракували 7% перевіреної продукції

У травні 2010 року фахівці державного нагляду ДП «Дніпростандартметрологія» провели 38 перевірок суб’єктів підприємницької діяльності за додержанням стандартів, норм та правил, у тому числі 18 повторних. Було перевірено 18 підприємств харчової галузі та 20 – промислової.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загальна сума перевіреної продукції становила понад 2 млн. 620 тис. грн. Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації (НД) та була забракована, становить 185,423 тис. грн. (7,07%).

Виробництво неякісної продукції та порушень вимог НД було виявлено на 18 підприємствах, що становить 47,4% загальної кількості перевірених. Зокрема, це кондитерські та молочні вироби, продукти дитячого харчування, свіжі овочі, цукор, рибопродукти, крупи, алкогольні напої, одяг, будівельні матеріали тощо.

Основними причинами порушень стало недотримання технологічної дисципліни, недостатній контроль за якістю продукції, недоліки підготовки виробництва, відсутність протоколів випробувань щодо наявності генетично модифікованих організмів у продуктах харчування та відповідної інформації на маркуванні.

За виявлені порушення 5 підприємствам видали 18 приписів про заборонену реалізації перевірених партій продукції; 7 підприємствам видали 14 приписів про заборону реалізації всієї продукції; до 15 суб`єктів підприємницької діяльності застосували штрафні санкції на загальну суму 37,94 тис. грн.; до адміністративної відповідальності притягнули 8 посадових осіб на загальну суму 1,173 тис. грн.