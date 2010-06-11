ТМ «Щедрий ДАР» - "Фаворит Успіху"

12 травня в концерт-холлі «FreeДом» відбулася сьома урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Фаворити Успіху».

Торгова марка «Щедрий Дар» вперше брала участь у конкурсі та відразу стала фаворитом експертів в номінації «Олія соняшникова».

Нагороду отримала директор департаменту маркетингу та продажів компанії «Кернел-Трейд» Інна ІВАНОВА.

У компанії «Кернел» зазначили, що запорукою успіху в конкурсі стала висока якість олії ТМ «Щедрий Дар», яка схвалена українськими науковцями, що підтверджено знаком «Схвалено НДІ харчування МОЗ України» і забезпечує лояльність споживачів до ТМ «Щедрий Дар».

У рейтинговому опитуванні «Фаворити Успіху» беруть участь всі торгові марки товарів і послуг, офіційно представлені на українському ринку, у відповідних категоріях свого профілю.

Об`єктивність результатів конкурсу забезпечується простою та прозорою схемою, при якій перелік номінацій конкурсу визначають самі респонденти, самостійно формуючи список торгових марок і компаній, пропонуючи їх до участі за допомогою спеціальної форми на сторінках інтернет -голосування. При цьому участь номінантів у конкурсі безкоштовна. Організатори досліджень перевіряють всю отриману інформацію і наповнюють каталог торгових марок актуальною та достовірною інформацією.

Обробка результатів опитування здійснюється маркетинговою дослідницькою компанією InMind, а також проходить ретельний аудит Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Переможців визначають шляхом анкетування трьох респондентських груп. Фаворитів, найбільш успішні торгові марки, в групах категорій "Товари", "Послуги" та "Медіа" обирають 3 експертні комісії: фахівці, успішні люди та споживачі. Вибір найкращих в розділах "Життя міста" та "Шоу-бізнес" відбувається за участю двох експертних комісій: успішних людей і споживачів.