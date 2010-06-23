Фахівці виправдовують підняття житлово-комунальних тарифів у Києві

З липня у Києві подорожчають послуги ЖКГ. Тарифи на опалення та водопостачання у столиці зростуть на 30-40%. Люди незадоволенні підвищенням, але фахівці переконують, що зростання цін обґрунтоване і своєчасне.

Спробу підняти тарифи на житлово-комунальні послуги київська влада зробила рік тому. Однак, перед виборами тодішня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО домоглася, аби Київська міськдержадміністрація, НАК «Нафтогаз України» та «Київенерго» підписали меморандум про взаєморозуміння, й ціни на послуги ЖКГ у Києві залишилися на старому рівні. Зараз термін дії меморандуму сплив, кажуть київські посадовці, тож доведеться платити за «реальними рахунками».

Але й ці тарифи покривають їхню собівартість лише на 72%, тож повторного підвищення не уникнути. Експерт міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ҐАЗІЗУЛІН вважає, що до кінця року влада не наважиться ще раз чіпати «комуналку» попри те, що попереднє підвищення ціни на російський газ для України ніяк досі не позначалося на київських тарифах за ЖКГ.

Втім згодом владі таки доведеться підбирати правильні слова для суспільства, аби впровадити непопулярні рішення, адже МВФ для відновлення співпраці з Україною вимагає реформувати енергетичний сектор та збалансувати бюджет. «Мета, яку переслідує МВФ – реалістичний бюджет та зменшення його дефіциту. А дефіцит бюджету формує передусім «Нафтогаз», а «Нафтогаз» - це газ. Від його ціни залежать тарифи», - каже І.ҐАЗІЗУЛІН.

“Німецька хвиля”