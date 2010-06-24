У Вінниці проїзд у маршрутках зросте до 2 гривень

Виконавчий комітет Вінницької міської ради дозволив підвищити перевізникам тарифи на проїзд у маршрутках до 2 гривень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Виконком затвердив додаткову угоду для перевізників з новими вимогами щодо якості обслуговування пасажирів. Тільки після того, як ця угода буде підписана з обох сторін, перевізники зможуть впроваджувати нові тарифи на перевезення.

За угодою гранична вартість проїзду становитиме 2 гривні. На трьох маршрутах (8а, 2а та 9) вартість проїзду становитиме 1,5 гривні. У тих мікроавтобусах, які курсують за маршрутами, що дублюють напрямки руху трамваїв, тролейбусів та автобусів, проїзд коштуватиме 2 гривні.

Якщо ж маршрут мікроавтобусу виходить за межі маршрутів громадського електротранспорту – послуги перевізників дорівнюватимуть 1,75 гривні.

«Умовами додаткової угоди також в обов’язковому порядку передбачена 50% вартість проїзду для учнів 1-6 класів протягом навчального року. Окрім цього, додаткова угода зобов’язує перевізників утримувати на маршрутах ту кількість мікроавтобусів, яку вимагає розклад їхнього руху, та утримувати у належному санітарному стані кінцеві зупинки маршрутних таксі», - розповів начальник управління енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Юрій ІОРДАНОВ.

Він також зазначив, що згідно з угодою водіям суворо забороняється палити у салоні авто, під час руху розмовляти по мобільному телефону, прослуховувати радіопередачі, які можуть ображати морально-етичні смаки окремих категорій пасажирів.

Визначені також вимоги до зовнішнього вигляду водіїв щодо майок, футболок без рукавів та шортів. Категорично не допускається у спілкуванні з пасажирами використовувати ненормативну лексику та жести.

За виконанням умов угоди стежитиме постійно діюча комісія та контролери.