У Криму збільшилася кількість вакансій

Кількість вільних робочих місць і вакантних посад у Криму впродовж травня, порівняно з квітнем, збільшилася на 10,1% і на 1 червня становила 5243 одиниці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

При цьому порівняно з 1 червня 2009 року кількість вільних робочих місць і вакантних посад в Криму зменшилася на 6,4%.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце становить 2 людини. За категоріями робочих місць цей показник найвищий у працівників сільського господарства - 4 людини.