У Криму збільшилася кількість вакансій
12:34, 24 червня 2010Права споживачів
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Кількість вільних робочих місць і вакантних посад у Криму впродовж травня, порівняно з квітнем, збільшилася на 10,1% і на 1 червня становила 5243 одиниці.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.
При цьому порівняно з 1 червня 2009 року кількість вільних робочих місць і вакантних посад в Криму зменшилася на 6,4%.
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце становить 2 людини. За категоріями робочих місць цей показник найвищий у працівників сільського господарства - 4 людини.
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