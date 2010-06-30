У Севастополі заборгованість із зарплати зросла на 4 млн. грн.

У Севастополі з початку року заборгованість із зарплати зросла на 4 млн. грн.

Про це повідомила голова Севастопольської міської ради профспілок Олена КАЛУЖЕНКО в «прямому ефірі» телеканалу «Народний канал».

«Якщо на 1 січня цього року заборгованість була в сумі трохи більше 8 млн. грн., то, за оперативними даними, на 24 червня вона становила вже більш як 12 млн. грн.», - сказала О.КАЛУЖЕНКО.

За її інформацією, великі боржники залишилися ті самі: «Севастопольський морський завод» (близько 1,9 млн. грн.), а також - «Севелектроавтотранс», КБ «Радіозв`язок», «Лазаревське адміралтейство» і 13-й судоремонтний завод ЧФ РФ. Разом з тим, як зазначила голова міськради профспілок, на 13-му заводі ситуація з виплатою зарплати найближчим місяцем має покращитись: «сьогодні підприємство перебуває на так званій 4-днівці, але проведено тендер, вони виграли частину замовлення, і зараз йде підписання контрактів». Тобто, як сказала О.КАЛУЖЕНКО, «на підприємстві тимчасова відсутність роботи, є випадки, що люди звільняються, але перспектива непогана».