Цього року до Криму їде більше туристів

Туроператори відзначають зростання туристичного потоку до Криму у поточному сезоні.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник центру туристичної інформації Володимир ЦАРУК.

«Ситуація не така песимістична, як прогнозувалося напередодні туристичного сезону. Ми бачимо зростання туристичного потоку до Криму на 14%, незважаючи на відсутність промоції та реклами Криму, на яку до сьогодні не виділено ані копійки», - повідомив В.ЦАРУК. За його словами, відзначається тенденція збільшення потоку туристів з Росії.

Голова комісії з внутрішнього і в`їзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу України Борис ЗЕЛІНСЬКИЙ повідомив, що, незважаючи на фінансову кризу, що триває, поточний туристичний сезон проходить набагато краще за рівень минулого року. «Перш за все, позначаються політична стабільність і поліпшення відносин з Росією. За рахунок припливу туристів з Росії ситуація порівняно з минулим роком трохи краще», - відзначив він.

У розповсюдженому на прес-конференції прес-релізі повідомляється, що за даними на 15 червня п.р., у Криму відпочило 901,6 тис. осіб, що на 14,5% вище за показники минулого року. Кількість організованих відпочиваючих – 210,8 тис. осіб, що відповідає показникам минулого року. Зростає кількість туристів з Росії, Білорусі і країн Балтії. Стає популярнішим видом відпочинку у Криму короткостроковий 2-3-денний відпочинок. Крім того, збільшується кількість автотуристів.

Нагадаємо, за даними Міністерства курортів і туризму Криму, у 2009 році на кримських курортах відпочило 4,987 млн. осіб, що на 12% менше, ніж в 2008 р. Організованих відпочиваючих – 1,04 млн. чоловік – стало менше на 17,7%. Із загальної кількості відпочиваючих 77% становили українці, 19% - жителі СНД і 4% - країн далекого зарубіжжя.