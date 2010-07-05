«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг мобільного зв`язку у Великій Британії і Нігерії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначається у повідомленні, новим роумінг-партнером «Укртелекому» у Великій Британії став оператор Hutchison 3G UK Limited, який надає GSM-послуги під брендом 3UK.

У Нігерії партнером компанії став оператор Emerging Markets Telecommunication Services Ltd (EMTS), який надає GSM-послуги під брендом Etisalat.

Сьогодні для абонентів компанії відкрито голосовий роумінг у 65 країнах світу і роумінг передачі даних GPRS- у 37 країнах. Роумінг для передплачених послуг надається у 8 країнах.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку тощо.

Дохід компанії у 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.