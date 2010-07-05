Споживчий кошик українця збільшиться на 20%

До кінця року Кабмін збирається змінити набір продуктів харчування та непродовольчих товарів. Мінекономіки уже взялося за виконання. Середній споживчий кошик українця, з урахуванням інфляції, збільшиться на 20%.

Уже 10 років, як споживчий кошик українця не переглядали взагалі - пів’яблука, 250 грам картоплі та 50 грам огірків та помідорів - і все це на один день. І незабаром його таки мають переглянути.

Таке бажання висловив Кабмін ще на початку місяця. У Мінекономіки уже взялись за виконання. Кажуть, серед головних нововведень - споживання деяких товарів рахуватимуть уже не на сім`ю, а на кожну людину окремо.

В чинному кошику чоловікам на рік пропонують сім пар шкарпеток, дві сорочки та майки. Осіннє пальто взагалі не передбачене. Натомість, є куртка - одна на чотири роки. Продовольча частка в кошику - збалансованіша.

Проте профспілки уже бачать, над чим треба попрацювати. Планують внести до переліку купівлю житлової площі та оновити список товарів побутової техніки - хочуть додати мобільний телефон і медичну допомогу. Федерація профспілок уже зробила власні підрахунки.

А щоб іти в ногу з часом, споживчий кошик мали оновлювати що п`ять років.

ТСН