Вартість житла у Києві знизилася на 7%

Середня вартість житла за січень-червень п.р. на вторинному ринку Києва знизилася на 7% - до 2295 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, у червні п.р., порівняно з травнем, середньозважена ціна на вторинному ринку квартир Києва знизилася на 0,5% і становила 2295 дол./кв. м.

За даними порталу, середня вартість однокімнатних квартир знизилася на 0,2% (на 5 дол.) - до 2113 дол./кв. м, двокімнатних – на 0,5% (на 12 дол.) - до 2319 дол./кв. м, трикімнатних - на 0,4% (на 9 дол.) - до 2310 дол./кв. м, чотирикімнатних - на 1,6% (на 44 дол.) - до 2710 дол./кв. м.

З червня 2009 року рівень цін на вторинне житло в Києві у доларовому еквіваленті знизився на 16,7%.

Фахівці порталу відзначили, що у червні 2010 року кількість пропозицій квартир на вторинному ринку житла Києва зменшилася на 0,2% щодо травня і становила 11611 квартир. Обсяг пропозицій у загальній площі і грошовому вираженні зменшився на 0,4% і 1,6% відповідно.

Разом з тим загальна кількість квартир, виставлених на продаж з січня 2010 року, збільшилася на 7,6%, у загальній площі і грошовому вираженні збільшилося на 3,9%. Частка житла, яке вперше виставлено на продаж, в червні становила 19,7% усього обсягу пропозиції. При цьому середня ціна пропозицій вперше виставлених на продаж квартир на 10% нижча за середньозважену ціну травня і становить 2072 дол./кв. м.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 11611 пропозицій 1-4-кімнатних квартир площею до 200 кв. м, що містяться у базах даних ІАП «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane.