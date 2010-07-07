В Україні 40% дітей віком 11-12 років пробували алкоголь

В Україні серед опитаних учнів віком 15-16 років 25% вживали алкоголь раніше 13 років, а серед тих, кому 11-12 років пробували алкоголь 40%. Були п`яними хоч раз в житті 20% шестикласників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За повідомленням, 20-25% юнаків різного віку і різних закладів вперше закурювали в 11 років або раніше, а серед дівчат 25-40% вперше закурювали у 14-15 років.

Наркотики вживали 8-26% серед 13-16 річних учнів та студентів.

Водночас, близько половини опитаних займались фізкультурою лише півгодини або годину на тиждень. 75% опитаних на перегляд телепередач витрачали щодня в будні 1-4 години, а 65-90% проводили за комп`ютером 0,5-3 години.