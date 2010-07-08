Fozzy Group відкриє 4 супермаркети «Сільпо» в Черкасах

Група компаній Fozzy Group планує відкрити чотири супермаркети «Сільпо» до 16 липня, розширивши мережу в Черкасах до семи торгових об`єктів і до 167-ми об`єктів по Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи.

«До 16 липня Fozzy Group відкриє чотири супермаркети «Сільпо» на площах, де раніше працювали супермаркети Spar в Черкасах», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі не озвучують площі та інвестиції у відкриття цих супермаркетів.

Довідка УНІАН. Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», гутові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».

Ресторанний бізнес – чеські ресторації «У кульгавого Пола» і «Старомак», ресторани Prad-A-Cafе, Liquor і La Bodeguita del Medio.