В Україні знеструмлено 48 населених пунктів

У ніч на 12 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) в 10 областях знеструмлено 48 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Криму 8 н. п., у Київській області – 7 н. п., Харківській – 7 н. п., Вінницькій – 6 н. п., Луганській – 6 н. п., Миколаївській – 5 н. п., Чернівецькій – 4 н. п., Дніпропетровській – 3 н. п., Одеській – 1 н. п. та Донецькій - 1 н. п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.