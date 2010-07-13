Введення податку на розкіш поповнить місцеві бюджети

Введення в Україні податку на розкіш дозволить упорядкувати економічні процеси й поповнити місцеві бюджети.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам сьогодні висловив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ.

«Введення податку на розкіш є актуальним. Всі країни приходять сьогодні вже до самого порядку адміністрування податку», - сказав він. За словами С.ЛЕКАРЯ, ведення реєстру нерухомості, землі дасть можливість навести порядок в економічних процесах. «Тоді неможливо буде продавати автомобілі за 10 грн., неможливо буде продавати квартири, квадратний метр яких коштує по 5 тис. грн., по 20 грн. за квадратний метр. Це буде одна з можливостей поповнити місцеві бюджети», - зазначив він.

С.ЛЕКАРЬ також повідомив, що на сьогодні пропозиція ввести податок на розкіш розглядається в процесі підготовки проекту Податкового кодексу до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що доопрацювання Податкового кодексу завершиться на початку серпня. Він також підкреслив, що податок на розкіш увійде до кодексу, незважаючи на опір деяких депутатів.

17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

Пізніше ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.