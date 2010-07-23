В Україні може подорожчати соняшникова олія

Євросоюз вимагає відмінити експортне мито на соняшник з України. Це може призвести до дефіциту сировини на внутрішньому ринку і як наслідок — до зростання цін на соняшникову олію.

Відміна експортного мита на соняшник є ключовим питанням в переговорах про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. На переговорах минулого тижня сторони не змогли досягти порозуміння в цьому питанні. «Це принципова позиція ЄС — зняття всіх обмежень», — пояснює заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ. Українських виробників ця вимога ставить у складні умови. Вже зараз загальні потужності їхніх підприємств з переробки насіння в півтора рази перевищують урожай соняшника. У випадку, якщо ЄС вдасться проштовхнути свою ініціативу, український внутрішній ринок може зіткнутися з гострим дефіцитом сировини, оскільки основні об`єми насіння безперешкодно йтимуть на експорт. В результаті ринку загрожує зростання цін на соняшникову олію і продукцію з нього.

Вимога про зняття експортного мита на соняшник висувалася і під час вступу України до Світової організації торгівлі (СТО), проте українська сторона змогла відстояти збереження цього обмеження, погодившись на поетапне зниження ставки мита. «Згідно з домовленостями, мито повинне скласти 10% в 2012 році і залишатися на цьому рівні. Ми сподівалися, що ЄС також влаштує цей варіант, але цього не відбулося, і питання відміни мита зараз активно піднімається на переговорах», — відзначає генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

Українські компанії-переробники негативно сприйняли можливість відміни мита. «Це початок розвалу галузі, — впевнений С.КАПШУК. — Інші країни — експортери соняшникової олії, навпаки, захищають ринок. Зокрема, Аргентина кілька років тому істотно підвищила мито на соняшник — з 23 до 32%. Росія зробила аналогічно, підвищивши ставку з 10 до 20%».

Новий сезон 2010/2011 на олійному ринку, який стартує 1 вересня, галузь зустріне з потужностями з переробки в 9,2 млн. тонн. Навіть за умови рекордного урожаю в 6 млн. тонн очевидний дефіцит сировини. А конкуренція за сировину з боку трейдерів у випадку відміни мита робить реальним ризик недозавантаження заводів.

«Українські маслозаводи вже здатні переробити до 9 млн. тонн насіння. Лобі у переробників достатньо сильне, щоб добитися неформальних обмежувальних заходів на експорт», — підкреслює Тамара ЛЕВЧЕНКО.

Фактично вже сьогодні таке негласне регулювання діє. «Зараз «Держзовнішінформ» не приймає сертифікат, якщо там ціна соняшника менше певного рівня», — пояснює голова компанії “Нібулон” Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ.

”Діло”