Вперше за останні 10 місяців українці хочуть купувати менше попри задеклароване урядом зниження цін.

Хоча кілька останніх місяців поспіль уряд хвалиться падінням цін, споживчі настрої українців стали погіршуватися – такими є результати спільного дослідження Міжнародного центру перспективних досліджень та компанії Gfk Ukraine.

“Зростання індексу споживчих настроїв, що тривало 10 місяців поспіль, перервалося його падінням на 2.6 пунктів,” – заявив керівник проекту "Соціальна економіка" Максим Борода.

Головною причиною падіння хвилі споживчого оптимізму дослідники називають погіршення довгострокових економічних очікувань, при цьому найбільш песимістичні прогнози українці мають щодо інфляції та безробіття.

Водночас, оцінки поточного стану економіки залишаються позитивними, переважно, за рахунок відновлення схильності українців до споживання після двох років економічної кризи.

“Позитивний вплив від зміни влади в країні на споживчі настрої українців сходить нанівець. Це цілком відповідає падінню рейтингу довіри до президента, Партії регіонів і владних інститутів, що спостерігалися у червні 2010 року,” – каже керівник дослідження Максим Борода.

Він додає, що “такі чинники, як уповільнення економічного зростання в Україні, жорстка бюджетна політика нового уряду, його плани щодо підвищення пенсійного віку, загрозливий для малого бізнесу проект Податкового кодексу, очікуване зростання цін на газ і житлово-комунальні послуги негативно позначаються на економічних та інфляційних очікуваннях населення. Погіршення очікувань щодо динаміки безробіття може бути пов’язане із складною ситуацією у металургійній галузі,” – твердить експерт.

Для обчислення індексу споживчих настроїв, респондентам пропонують відповісти на такі питання: як змінилося матеріальне становище вашої родини за останні 6 місяців і як воно може змінитися у наступні півроку, чи можна оцінити загальну економічну ситуацію в країні у наступні 12 місяців та у наступні 5 років як сприятливу чи несприятливу, і чи вчасними нині є великі покупки.

У квітні цього року, згідно із даними Державного комітету статистики, в Україні вперше від 2006 року було зафіксовано дефляцію, тобто зниження загального індексу цін. Переважно це пояснювали сезонним падінням цін на харчі – молоко, яйця, фрукти та овочі.

Під час звіту про перші 100 днів своєї діяльності, урядовці також називали дефляцію серед головних досягнень нової української влади.

Проте посилання на оптимістичні дані Держкомстату прем’єр-міністра Миколи Азарова під час однієї з прес-конференцій викликало суперечку із однією з журналісток, яка намагалася переконати прем’єра, що “ціни в Україні “кусаються.”

Пік оптимістичних споживчих настроїв спостерігався в Україні у наприкінці 2007 року, а найнижчі очікування українців від економіки спостерігалися у січні 2009 року, у розпал економічної кризи.

Бі-Бі-Сі