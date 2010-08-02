У Вінницькій області підприємства не виплачують зарплату своєчасно

У Вінницькій області 204 підприємства не виплачують заробітну плату своєчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Віталій ДАВИДЕНКО на останньому засіданні обласної комісії з питань погашення заборгованості із зарплати та інших соціальних виплат.

При цьому, за його даними, з цих підприємств 117 належать до категорії економічно активних, із яких 8 - державної, 18 - комунальної власності.

В.ДАВИДЕНКО також поінформував, що в області за порушення трудового законодавства до різних видів відповідальності притягнено понад 245 керівників підприємств-боржників із зарплати, на 33 керівників - матеріали передано правоохоронним органам.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 липня 2010 року загальна сума боргу із зарплати у Вінницькій області становила 34,5 млн. грн., зокрема 24,4 млн. грн. (64,9%) - на економічно активних підприємствах, 10,3 млн. грн. (29,9%) - на підприємствах-банкрутах, 1,8 млн. грн. (5%) - на підприємствах, які зупинили господарську діяльність.