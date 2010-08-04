Восени хліб в Україні подорожчає на 15%

Восени українців очікує істотне подорожчання хлібобулочної продукції. Ф`ючерси на пшеницю на світових ринках досягли 250 дол. за тонну. «На початок липня ціна пшениці другого класу складала 1250 грн. за тонну. Зараз актуальна ціна - 1550 грн./т. Тобто зростання склало 23%», - відзначає голова наглядової ради "Хліб Києва" Владислав АТРОШЕНКО.

Неофіційно на підприємстві повідомили, що просто необхідно підвищувати ціни на хліб на 10-15%. Подорожчання може відбутися восени – коли компанія повністю перейде на борошно з дорогої пшениці нового урожаю.

Як заходи зі стабілізації ринку представники галузі пропонують відміну регулювання рентабельності місцевою владої і введення адресної допомоги. Як підрахував В.АТРОШЕНКО, компенсація 10% подорожчання хліба приблизно 10 млн. малозабезпечених, виходячи з середньої ціни буханця 3 грн. і споживанні 10 буханців в місяць на людину, обійдеться бюджету в 360 млн. грн. «Але від покупки Аграрним фондом зерна бюджет втратить набагато більше - до 600 млн. грн.», - сказав він.

Експорт зерна з України в липні 2010 року склав 744,4 тис. тонн, що на 55% менше, ніж в липні минулого року. Проте, як неофіційно повідомляють учасники ринку, за третій тиждень липня - тобто безпосередньо перед введенням неформальних обмежень експорту - було зареєстровано декілька тисяч експортних контрактів. Активність трейдерів стимулювали високі ціни на зерно - останні постачання продовольчої пшениці з Причорномор`я здійснювалися за ціною 240 дол. за тонну, що є максимумом з 2007 року.

Поточні прогнози Гідрометцентру не сприяють зняттю напруги – спекотна погода протримається ще близько двох тижнів, що неминуче спричинить подальші зниження об`єму врожаю і погіршення його якості.

”Діло”