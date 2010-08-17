У Київській області на весіллі отруїлося 10 осіб

До інфекційного відділення Ірпінської центральної міської лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 10 осіб, з яких одна дитина, які 14 серпня вживали їжу на весіллі у приватному домогосподарстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.