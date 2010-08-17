В Україні на 10 робочих місць претендує 51 людина (на 1 січня ц.р. – 83 людини).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 24% – до 411,2 тис. осіб (на 1 липня 2010 року – 411,2 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб).

На 1 серпня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 81,2 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб). Зокрема, на 1 липня ц.р. потреба підприємств в працівниках становила 79,7 тис. осіб.