На Прикарпатті реалізація послуг споживачам збільшилася на 0,1%

На Прикарпатті за сім місяців реалізація послуг споживачам збільшилася на 0,1% - до 1 млрд. 256 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, у січні–липні обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів становив 1256,2 млн. грн., що у порівнянних цінах на 0,1% більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 412,2 млн. грн., або 32,8% від загального.

У структурі реалізованих послуг найбільшу питому вагу займали транспортні послуги – 34,4%, послуги пошти та зв’язку –30,3%, послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії –5,7%, послуги за операціями з нерухомим майном – 4,9%.

Довідка УНІАН. У січні–липні цього року на ринку послуг області працювало 1126 підприємств, основним видом діяльності яких є надання послуг.