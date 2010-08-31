На Сумщині підписали меморандум про непідвищення цін на цукор

У Сумській області за ініціативою голови Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ підписали трибічний Меморандум між облдержадміністрацією, керівниками підприємств-виробників цукру і підприємствами гуртової торгівлі області про запобігання безпідставному підвищенню цін на цукор. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської ОДА.

Відповідно до цього документа, виробники цукру зобов`язуються формувати ціни на свою продукцію в економічно обґрунтованому розмірі і не допускати включення в собівартість завищених витрат.

Гуртові постачальники з метою недопущення різкого зростання вартості цукру в торговій мережі створюватимуть необхідні запаси цукру для потреб населення і встановлюватимуть оптимальний граничний рівень торгової націнки – не більше 15%.

Облдержадміністрація взяла на себе зобов`язання створювати сприятливі умови для ведення бізнесу в цій сфері, приймати заходи для розвитку конкурентного середовища, запобігати монопольним проявам на регіональному споживчому ринку, які можуть призвести до завищення цін.

Меморандум є відкритим для приєднання всіх суб`єктів ведення господарства, які здійснюють реалізацію цукру на території Сумської області.