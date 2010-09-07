На Тернопільщині зросли викиди шкідливих речовин в атмосферу

На Тернопільщині у 1-му півріччі викиди шкідливих речовин від виробничої діяльності підприємств та організацій в атмосферу порівняно з січнем-червнем 2009 року зросли на 3% до 6,265 тис. тонн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, найбільш суттєво збільшили шкідливі викиди підприємства Тернопільського (на 37%), Зборівського (на 31%) та Чортківського (на 18,2%).

Найбільшими забруднювачами довкілля в регіоні залишаються підприємства, діяльність яких пов’язана з транспортуванням газу (67,8% сумарних викидів по області), сільськогосподарські підприємства (10,9%) та підприємства переробної промисловості (9%). У середньому по області в січні-червні 2010 року одним підприємством викинуто 19,2 т шкідливих речовин, що на 6,1%, або на 1,1 т більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом у першому півріччі обсяги викидів на одну особу в середньому становили 5,7 кг. Найбільший цей показник у Тернопільському районі (55,4 кг на особу), Гусятинському (9,4 кг) та Кременецькому (6 кг).