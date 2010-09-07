У Полтаві День міста буде вихідним

У Полтаві 23 вересня – День міста - буде вихідним.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні членами виконкому Полтави.

У рішенні сказано, що вихідний оголошено для проведення заходів до 1111-річчя міста і 67-ї річниці визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників.

Керівники підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності Полтави, мають перенести робочий день на інший (вихідний) день і внести зміни до графіків своєї роботи.

За даними прес-служби мерії Полтави, святкування Дня міста почнеться з традиційного покладання квітів до Меморіалу солдатської слави, після чого будуть вшановувати ветеранів-визволителів і пригощати їх солдатською кашею і фронтовими 100 грамами.

Цього дня відкриється виставка декоративно-прикладного мистецтва "Місто майстрів", художні виставки, відбуватимуться різні фестивалі й народні гуляння за участю фольклорних і художніх колективів.

Завершиться свято феєрверком.