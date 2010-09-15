З 1 вересня мінімальна допомога безробітним складатитме 480 грн.

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив з 1 вересня цього року мінімальну допомогу безробітним на рівні 480 грн.

Це передбачається постановою правління фонду від 19 серпня 2010 року №190, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 7 вересня 2010 року №790/18085. Текст документа розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з постановою, для осіб, які впродовж року до моменту втрати роботи працювали менш як 26 календарних тижнів, а також для осіб, бажаючих відновити діяльність після тривалої (більш як 6 місяців) перерви, встановлюється мінімальний розмір допомоги з безробіття: з 1 вересня 2010 року – 480 грн., з 1 жовтня – 490 грн., з 1 грудня – 500 грн.

Крім того, для застрахованих осіб, які впродовж року до втрати роботи працювали в умовах повного або неповного робочого дня не менш як 26 календарних тижнів і платили страхові внески, встановлюються такі мінімальні розміри допомоги з безробіття: з 1 вересня 2010 року – не менш як 665 грн., з 1 жовтня – не менш як 680 грн., з 1 грудня – не менш як 700 грн.