Київрада ухвалила Програму реформування і розвитку ЖКГ столиці

Київрада ухвалила Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки.

За таке рішення сьогодні на черговому пленарному засіданні VI сесії VI скликання проголосували 104 депутати, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

Як підкреслив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, житлово-комунальне господарство - це соціально важливий підрозділ міського господарства, проте відсутність реального реформування галузі призвела до того, що житлові фонди знаходяться у критичному стані.

Програма забезпечить виконання державної житлової політики і створення розвиненого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК вважає, що програма сприятиме переходу житлового та комунального господарства Києва до стабільного й ефективного функціонування, а також забезпеченню сталого розвитку для задоволення потреб споживачів.

«Прийняття цього рішення дозволить забезпечити належну експлуатацію житлового фонду міста Києва, беззбиткове функціонування підприємств житлового фонду і технічне переоснащення житлового господарства», - сказав О.ДОВГИЙ.