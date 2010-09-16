Київрада ухвалила Програму реформування і розвитку ЖКГ столиці
На 2010-2014 роки
Київрада ухвалила Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки.
За таке рішення сьогодні на черговому пленарному засіданні VI сесії VI скликання проголосували 104 депутати, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.
Як підкреслив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, житлово-комунальне господарство - це соціально важливий підрозділ міського господарства, проте відсутність реального реформування галузі призвела до того, що житлові фонди знаходяться у критичному стані.
Програма забезпечить виконання державної житлової політики і створення розвиненого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла.
Заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр МАЗУРЧАК вважає, що програма сприятиме переходу житлового та комунального господарства Києва до стабільного й ефективного функціонування, а також забезпеченню сталого розвитку для задоволення потреб споживачів.
«Прийняття цього рішення дозволить забезпечити належну експлуатацію житлового фонду міста Києва, беззбиткове функціонування підприємств житлового фонду і технічне переоснащення житлового господарства», - сказав О.ДОВГИЙ.