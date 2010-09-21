Міліція затримала у Криму вантажівку з нелегальним спиртом
15:08, 21 вересня 2010Права споживачів
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12 тисяч літрів
Співробітники кримської міліції затримали на території Сакського винзаводу вантажний автомобіль, який перевозив рідину з характерним запахом спирту, - в потайному відсіку напівпричепа знаходилися 12 пластикових місткостей загальним об`ємом 12 тис. літрів.
Про це повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МВС.
За словами водія автомобіля, вантаж перевозився з Київської області в одне з сіл Сакського району Криму.
Супроводжувальних документів у водія не було.
Співробітники міліції встановлюють замовника і відправника вантажу.
Зразки рідини відправлено на експертизу, за наслідками якої розглядатиметься питання порушення кримінальної справи.
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