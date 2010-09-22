Податківці виявили 126 тис. найманих осіб, які працюють неофіційно

У січні-вересні 2010 року податківці виявили понад 126 тис. найманих осіб, які працювали без укладення трудових угод і без сплати податку з доходів фізосіб, внаслідок чого до бюджету додатково перераховано майже 23 млн. грн. податків.

Про це сказано в повідомленні Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому УНІАН.

Підрозділи оподаткування фізичних осіб ДПАУ в січні-серпні 2010 року донарахували податків і застосували штрафних санкцій на більш ніж 3 млрд. грн., що на 2 млрд. грн. (майже в 3 рази) більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За звітний період до податкової міліції передано 1 806 справ, порушено 305 кримінальних справ, 3 667 справ передано в органи прокуратури.

Крім того, до державної реєстрації залучено майже 67 тис. громадян, які сплатили до бюджету понад 15 млн. грн. податків.

В результаті вжитих заходів виявлено майже 14 тис. орендодавців-фізосіб, які перерахували до бюджету майже 8 млн. грн.

Також до оподаткування залучено 3,5 тис. суб`єктів господарювання, які придбали товарно-матеріальні цінності без документального підтвердження.