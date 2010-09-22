На Харківщині відкриють почесне консульство Чехії

Почесне консульство Чеської Республіки в Харківській області відкриється до кінця 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

На його думку, відкриття Почесного консульства Чехії в Харківській області сприятиме розвитку соціально-економічних відносин з цією країною.

За словами Ю.САПРОНОВА, очолить консульство випускник і викладач Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олег ЧИГРИНОВ.