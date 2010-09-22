У столиці відзначають День без автомобілів

У Києві сьогодні відзначають всесвітній День без автомобілів - день, коли усі бажаючі пересідають на громадський транспорт, велосипеди або йдуть пішки.

Як повідомили УНІАН в Асоціації велосипедистів Києва, свято розпочалося з масштабної поїздки велосипедистів на роботу - “Bike to work”. Усі бажаючі приїхали на роботу саме велосипедом.

“У багатьох містах Європи у цей день перекривають центр міста, а громадський транспорт їздить безкоштовно. Для тих, хто приїхав на свято на велосипеді або на роликах, влаштовують концерти та змагання. У нашому місті говорити про перекриття бодай однієї вулиці не доводиться, хоча Асоціація велосипедистів Києва більше місяця тому надіслала листа в мерію з повідомленням про це свято та про те, як його святкують”, - заявила одна з організаторів Дня без авто Ірина БОНДАРЕНКО.

“Вирішити проблему заторів, будуючи нові та розширюючи існуючі дороги, неможливо. Наприклад, у докризові часи у місті кожного дня реєструвалося 400 нових автомобілів. Якщо їх поставити разом, то вони повністю займуть таку вулицю, як Володимирська. Таким чином, мерія може два роки будувати нову “Володимирську”, а її за один день заповнять нові машини”, - пояснила координатор транспортних програм Національного екологічного центру України Олена МІСКУН.

“Щоб перевірити, яким видом транспорту зручніше за все пересуватися у Києві, ми влаштували Транспортні перегони. Зранку у годину пік зі спальних районів в центр рушили групи з велосипедиста, пішохода на громадському транспорті та автомобіліста. Першими Софійської площі дісталися велосипедисти”, - зазначила в свою чергу організатор перегонів Ксенія СЕМЕНОВА з Асоціації велосипедистів Києва.

У подальшій програмі свята - вручення призів “Велопрацедавцю 2010”. Ним стане київський роботодавець, який найкраще обладнав офіс для потреб велосипедистів, наприклад, встановив велосипедну парковку або обладнав душову кабінку.

***Вперше День без автомобіля відсвяткували 1998 року в Парижі. Хоча для приватного транспорту були закриті лише старі квартали міста, вміст СО2 у паризькому повітрі в цей день зменшився на 15%. Протягом 10 років до Дня без авто долучилися понад 1 700 європейських міст та міста інших континентів.

У Києві День без авто святкують вчетверте. Серед інших українських міст, які активно долучаються до святкування - Ірпінь, Львів та Суми.