Україна їстиме власний цукор з буряка

У поточному році Україна самостійно забезпечить необхідні обсяги цукру з буряка нинішнього врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник міністра аграрної політики Сергій МЕЛЬНИК.

За словами заступника міністра, на сьогодні, хоча прибирання цукрового буряка тільки почалося, врожайність становить 300 центнерів з гектара. Він зазначив, що цукрового буряка цього року планується зібрати більш як 15 млн. тонн, і після переробки можна буде розраховувати на більш ніж 2 млн. тонн цукру.

«При споживанні 1,8 млн. тонн, думаю, що проблем у країні з цукром не буде», - сказав С.МЕЛЬНИК.

Довідка УНІАН. У 2009 році урожай в Україні цукрового буряка становив 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року становило 1,267 млн. тонн. Внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється в 2 млн. тонн.