Яйця за тиждень подорожчали на 22%

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 20 вересня 2010 року, порівняно з 10 вересня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням цін на курячі яйця на 22,1%.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

За повідомленням, яйця подорожчали з 5,52 до 6,74 грн. за десяток.

Про зростання цін на інші продукти можна прочитати у повідомленні «Які продукти харчування подорожчали на початку осені?»